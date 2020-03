La Gazzetta dello Sport su CR7: "Forza mamma!"

Taglio centrale de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedicato a Cristiano Ronaldo, volato ieri a Madeira per stare vicino alla madre colpita da un Ictus in mattinata: "Forza mamma!". Intorno alle 4 di mattina, Dolores, mamma di CR7, è stata male ed è stata portata presto in ospedale, dove è stata sottoposta a due interventi. Verso le 16 il portoghese è atterrato a Madeira e in serata è arrivato il tweet che tranquillizza tutti: "Grazie per il supporto. Mia mamma è stabile e sta recuperando in ospedale. Vogliamo ringraziare i medici e chiedere un po' di privacy".