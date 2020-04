La Gazzetta dello Sport su Donnarumma: "Gigio-Milan: testa o cuore".

"Gigio-Milan: testa o cuore" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina. Il portiere classe '99 ha il contratto in scadenza nel 2021: dubbi sulla sua permanenza al Milan. Il futuro di Donnarumma tra passioni e ambizioni: lui si sente rossonero ma il prolungamento ancora non c'è. Donnarumma ha sempre più peso ma la trattativa è in stallo per il virus.