La Gazzetta dello Sport su Eriksen: "La Nazionale per la svolta. Anche per la Champions"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio a Christian Eriksen e all’Inter al suo interno titolando così: "La Nazionale per la svolta. Anche per la Champions". Il rendimento del danese finora è stato molto discontinuo e, nonostante le chance che Conte gli ha concesso durante il lockdown, non è ancora riuscito a conquistarsi la titolarità. I tre gol in tre partite con la Danimarca potrebbero rappresentare una svolta per la sua stagione e per l’Inter che adesso comincerà con la Champions League a giocare ogni tre giorni. Intanto l’ex Tottenham sogna una maglia da titolare sabato nel derby