Domani la sfida tra Fiorentina e Juventus. "Questione di...Fede. Chiesa affronta Bernardeschi. Gli ex compagni cercano riscatto": così La Gazzetta dello Sport sulla partita di domani pomeriggio al Franchi (fischio d'inizio ore 15). Il viola, cercato dai rivali bianconeri, alla fine è rimasto alla corte di Vincenzo Montella ma non ha ancora convinto (almeno in questo inizio di stagione). Il bianconero invece paga l'abbondanza.