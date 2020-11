La Gazzetta dello Sport su Ibra: "Non si accontenta mai e punta a un nuovo record europeo"

La Gazzetta dello Sport, nelle sue pagine interne, parla dell'eterno Ibra. "Non si accontenta mai e punta a un nuovo record europeo" scrive la Rosea. In stagione lo svedese ha segnato nel 1° turno preliminare ma mai nel girone: uno zero che lo svedese vuole spaccare per le statistiche ma anche per battere il primato di anzianità di Inzaghi: segnando un gol stasera Ibra diventerebbe il rossonero più anziano di sempre ad aver segnato in una partita di Coppa Campioni/Champions e Uefa/Europa League (quindi preliminari esclusi). Il Milan nel frattempo punta alla vittoria contro il Lille per andare a +5 sulle inseguitrici e mettere in cassaforte la qualificazione. Poi il campionato e infine la sosta. La Svezia non lo ha chiamato, a Milanello, anche se non glielo confesserebbero mai apertamente, sono piuttosto contenti del fatto che il c.t. della Svezia non abbia pensato a lui nemmeno stavolta, così Zlatan potrà continuare a lavorare per fare il pieno di energie.