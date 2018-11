La Gazzetta dello Sport su Italia-Portogallo: "Ripartiamo da qui"

© foto di Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con la sfida di questa sera tra Italia e Portogallo valida per la Nations League: "Ripartiamo da qui". In 70mila per dimenticare l'eliminazione Mondiale di un anno fa contro la Svezia. La Nazionale di Mancini con Chiesa e Barella per crescere. Nel frattempo, nell'altro girone, la Germania è retrocessa nella "Serie B" della competizione.