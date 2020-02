vedi letture

La Gazzetta dello Sport su Juve-Inter: "Lo Stadium verso le porte aperte"

"Stadium verso le porte aperte", questo quanto titola La Gazzetta dello Sport in taglio alto riportando le parole della regione Piemonte: "Valuteremo se chiedere al governo il ritorno alla normalità per Juve-Inter". Il divieto regionale in Piemonte scade il 29 febbraio e oggi ci sarà un vertice con i sindaci: nel frattempo i biglietti restano in vendita e Juventus-Inter potrebbe giocarsi con il pubblico sugli spalti.