La Gazzetta dello Sport su Juventus-Napoli: "Croce"

vedi letture

"Croce", recita la seconda apertura di giornata de La Gazzetta dello Sport, relativa al caos Juventus-Napoli. Bianconeri in campo da soli, con il Napoli bloccato dall'Asl Campania: sarà tre a zero a tavolino per la Juventus. Lega e Federcalcio: "Si doveva giocare, c'è un protocollo". La giornata di ieri è trascorsa a colpi di botta e risposta, senza che nessuno cedesse la propria posizione: ora gli strascichi di questo "non match" dureranno a lungo.