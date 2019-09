© foto di Rosa Doro

Alle 18 allo Stadio Olimpico è in programma il derby della capitale tra Lazio e Roma: "Fateci divertire", titola La Gazzetta dello Sport che parla di un derby da non perdere: "Tecnici giochisti, attacchi stellari. Proprio un derby da non perdere. Lazio e Roma ispirate dalla stessa filosofia. Tra Immobile e Dzeko un duello da 88 reti. Lazzari-Kolarov sulla fascia da scintille".