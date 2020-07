La Gazzetta dello Sport su Milan-Atalanta: "Belle a metà"

"Belle a metà", titola La Gazzetta dello Sport in taglio laterale. Finisce in pareggio il primo anticipo della trentaseiesima giornata tra Milan e Atalanta. Tante emozioni in un match giocato a viso aperto da ambo le squadre: Zapata risponde a Calhanhoglu, ed in mezzo Donnarumma para un rigore a Malinovsky. Per il portiere rossonero è stata la prima da capitano: un match da ricordare. Per l'Atalanta ora il rischio di perdere la seconda posizione ai danni dell'Inter.