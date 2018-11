La Gazzetta dello Sport su Milan-Juventus: "Signora e padrona"

© foto di Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con Milan-Juventus titolando: "Signora e padrona". I bianconeri passano a San Siro per 2-0 e riportano il vantaggio sul Napoli a +6. Manzukic e Cristiano Ronaldo dominano, Higuain invece vede rosso: rigore sbagliato ed espulsione per il Pipita.