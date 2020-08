La Gazzetta dello Sport su Moise Kean: "Juventus, il ritorno"

"Juve, il ritorno", titola La Gazzetta dello Sport in taglio laterale. Un anno fa la Juventus aveva sacrificato Moise Kean, cedendolo all'Everton dove non ha fatto faville, ora il nuovo tecnico bianconero Andrea Pirlo lo rivuole a Torino. Potrebbe tornare in prestito, con Aaron Ramsey pronto a fare il percorso inverso. Un ritorno importante in bianconero per un ragazzo che solo dodici mesi fa aveva lasciato la Serie A.