© foto di WilMan

Il direttore della Gazzetta dello Sport, Andrea Monti, nell’editoriale odierno sulla rosea commenta duramente lo stop alle trattative fra Inter e Roma per il duo Spinazzola-Politano, al punto da titolare: “Farsa mercato”. In un pezzo che inizia così: “Sempre che I volubili umori di Inter e Roma non cambino per la quarta volta in due giorni, e si entrerebbe nel grottesco, la farsa-mercato dello scambio tra Politano e Spinazzola prevede un epilogo che non fa ridere nessuno”.