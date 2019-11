La Gazzetta dello Sport su Rieti e Avellino: “Il futuro in sospeso”

© foto di stefano tedeschi

Spazio ai due casi spinosi di Serie C come Rieti e Avellino nelle pagine interne de La Gazzetta dello Sport che titola: “Il futuro in sospeso”. Sul club laziale il quotidiano scrive: “Avanti piano. Cambio di proprietà, la squadra si allena. Ieri accordo lampo, torna l’ex patron e pagherà gli arretrati. Ma tra un mese nuova scadenza”. Su quello irpino invece il titolo è: “Trema l’Avellino. Oggi in tribunale per sopravvivere. - continua il quotidiano – No ala cessione e udienza per spalmare i debiti. Scoppia la grana stadio, il club rischia lo sfratto”.