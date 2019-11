© foto di stefano tedeschi

“Evitata la farsa: il Rieti non può giocare”. Titola così nelle pagine interne La Gazzetta dello Sport su quanto accaduto ieri in Serie C con il club laziale che voleva schierare la Berretti contro i calabresi. L’assenza di un allenatore ha però fatto saltare tutto con la Reggina che avrà lo 0-3 a tavolino.

“Sciacalli e banditi. Non è il trailer di un nuovo film di successo, ma quanto accaduto ieri pomeriggio nel desolante stadio Manlio Scopigno di Rieti. - è l’attacco del pezzo - Etichettato così proprio dalle istituzioni federali, che di fatto hanno accompagnato il Rieti alla porta. Almeno per ora, almeno finché nella cittadina laziale non succederà qualcosa di nuovo. Qualcosa di tanto bello quanto – purtroppo per i tifosi amarantocelesti – inaspettato. Almeno allo stato attuale dell’arte”.