La Gazzetta dello Sport su Roma-Inter: "Pari show e sVARione"

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con il posticipo della 14a giornata tra Roma e Inter finita 2-2 tra diverse polemiche: "Pari show e sVARione". Sfida a tutto gas in campo e fuori. Nerazzurri avanti e ripresi due volte. Un rigore non dato ai giallorossi scatena Totti: "Una vergogna". Spalletti risponde: "Quello su Icardi allora?".