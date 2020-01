© foto di WilMan

La sfida di domani tra Roma e Lazio ha molteplici chiavi di lettura. Secondo la Gazzetta dello Sport, una potrebbe essere la seguente: "Il derby dei creativi. Pellegrini e Luis Alberto. Roma e Lazio scoprono l'altruismo utile al gol. I due centrocampisti sono al vertice della classifica degli assist: 11 per il biancoceleste, 7 per il giallorosso. E per entrambi questa è la stagione del rinnovo. Con l'Europeo all'orizzonte".