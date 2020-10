La Gazzetta dello Sport su Sassuolo-Torino: "Caputo e Belotti si sfidano per l'azzurro"

vedi letture

Così La Gazzetta dello Sport sulla gara di Serie A tra Sassuolo e Torino in programma stasera: "Caputo e Belotti si sfidano per l'azzurro". Entrambi hanno segnato quattro reti: in Sassuolo-Torino un duello che vale anche per la Nazionale. Ora chi mette la freccia tra i due?