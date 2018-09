La Gazzetta dello Sport sui bianconeri: "CR7 stappa la Juve"

E’ chiamato alla riprova definitiva. E’ al bivio che separa un buon calciatore da un campione ed ha riposto presente alle prime sollecitazioni importanti. Luciano Spalletti può contare, a tutto tondo, su Marcelo Brozovic. Per rendersene conto è sufficiente una prima veloce analisi...

Juve, Allegri lavora all'intesa CR7-Dybala: stasera in campo entrambi

Milan, Cutrone non recupera: il problema alla caviglia lo tiene fuori

Milan, Caldara out con l'Atalanta. Ma era già destinato alla panchina

Atalanta, Gomez dinanzi al tabù Milan: un solo gol in 11 precedenti

Atalanta, riecco Pasalic: chance dal 1' contro il suo ex Milan

Amelia: "Gattuso come Gasperini, nello spogliatoio si fanno rispettare"

Samp, ripresa immediata: palestra e piscina per Caprari e Kownacki

CR7 a caccia di gol: più tiri in campionato di tutto il Frosinone

Padova, Clemenza: "Contento per il gol. Ottenuto un buon punto"

Rizzoli sul VAR: "Gol DiFra regolare. Ilicic? Con la SPAL non era rigore"

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre con la capolista bianconera titolando: "CR7 stappa la Juve". I bianconeri vincono anche a Frosinone. Ronaldo segna dopo 81', Bernardeschi chiude i conti col 2-0 finale. Le barricate dei patroni di casa resistono fino a 9' dalla fine. Cristiano è però sempre più dentro al gioco e Bernardeschi si è riscoperto decisivo. Sabato in arrivo il match verità contro il Napoli di Ancelotti.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy