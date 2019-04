© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Durante Cagliari-Juventus è avvenuto un presunto caso di razzismo, presunto perché la Lega Serie A nel suo comunicato utilizza il condizionale. E adesso gli ululati a Moise Kean arriveranno in Procura Federale per ulteriori accertamenti istruttori. "I buu a Kean, in campo anche la Digos per studiare le immagini", titola in taglio alto La Gazzetta dello Sport.