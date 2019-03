La Gazzetta dello Sport sui giallorossi: "Roma a Sir Claudio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Gazzetta dello Sport di questa mattina dedica ampio spazio alla situazione in casa giallorossa titolando in prima pagina: "Roma a Sir Claudio". Paga Di Francesco dopo l'esclusione dalla Champions League e la sconfitta nel derby. Anche Monchi verso l'addio a fine stagione. Da Totti a De Rossi, tutti hanno avallato il ritorno in panchina di Ranieri.