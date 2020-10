La Gazzetta dello Sport sui gironi di Champions: "Il meglio che c'è"

"Il meglio che c'è", si legge stamane in taglio laterale su La Gazzetta dello Sport. E' andato in scena ieri il sorteggio dei gironi di Champions League, con la Juventus di Cristiano Ronaldo che trova il Barcellona oltre a Dinamo Kiev e Ferencvaros. Esame Klopp per l'Atalanta di Gasperini, che con il Liverpool ha pescato Ajax e Midtjylland. Per l'Inter di Antonio Conte c'è invece il Real Madrid, con Shakthar Donetek e Borussia Moenchangladbach. Chiude la Lazio con Zenit, Borussia Dortmund e Bruges.