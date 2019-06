La Gazzetta dello Sport sui play out: “Lo spareggio dell’assurdo”

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Spazio al play out di Serie B fra Salernitana e Venezia, in programma questa sera all’Arechi, nelle pagine interne de La Gazzetta dello Sport che titola: “Lo spareggio dell’assurdo. Salernitana e Venezia, a voi per la B”.

“Eccola qua la partita che nessuno voleva giocare. Eccola qua la sfida crudele da dentro o fuori che manderà all’inferno (sportivo) della Serie C una tra Salernitana e Venezia e di riflesso anche uno dei rispettivi patron, ovvero i vulcanici Claudio Lotito e Joe Tacopina. Stasera la prima delle due puntate in uno stadio bollente (attesi almeno 10mila spettatori) fra squadre che qualche giorno fa si sentivano al sicuro e aspettavano solo il rompete le righe per andare in vacanza. - si legge nell’attacco del pezzo - E invece la riammissione in B del Palermo da parte della Corte Federale d’Appello ha ripristinato il verdetto della stagione regolare e con esso anche il play out, pur con tre settimane di ritardo. E così sono cambiati tutti gli scenari, in mezzo a mille polemiche che quasi sicuramente continueranno anche dopo la sfida di ritorno, domenica al Penzo”.