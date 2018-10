La Gazzetta dello Sport sui rossoneri: "E il Milan ringhiò"

© foto di Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con la vittoria dei rossoneri contro la Sampdoria titolando: "E il Milan ringhiò". Il doppio centravanti, con Higuain e Cutrone in campo insieme dal primo minuto, funziona. Gattuso si salva e scaccia la crisi: "Squadra e club sono con me". Mercoledì andrà in scena il recupero della sfida contro il Genoa, rimandata per il crollo del ponte Morandi ad agosto.