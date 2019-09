La Gazzetta dello Sport sui rossoneri: "Giampaolo cambia, il Milan va"

© foto di Rosa Doro

All'interno delle pagine de La Gazzetta dello Sport si parla della vittoria del Milan, che ha battuto 1-0 a Brescia conquistando la prima vittoria in campionato di questa stagione: "Giampaolo cambia, il Milan va", titola la rosea che poi scrive: "Basta Calhanoglu, Brescia al tappeto. La rivoluzione paga ma il cantiere è aperto".

LA RIVOLUZIONE DI GIAMPAOLO - I cambi del tecnico rossonero sembrano aver sortito il loro effetto sul Milan ma la Gazzetta ha sottolineato gli aspetti ancora da migliorare: "Certo, Bennacer gioca pulito, di prima e sbaglia poco pur senza suscitare gli oohhh. Il centrocampo ha più forza e la posizione di punta centrale, lasciata vacante a Udine, è più occupata qui dagli inserimenti di Castillejo. Però il sistema necessita ancora di gente adatta, o che dimostri già di averlo capito fino in fondo. Perché scoprire a settembre che l’idea di gioco ideale non ha gli interpreti giusti può lasciare dei dubbi sulla lucidità delle scelte in casa Milan".