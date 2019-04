© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Il Derby di Superga". E' questo il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica al caso legato alla data della sfida tra Juventus e Torino. "Ecco perché il 4 maggio non si deve giocare", spiega la Rosea, che racconta come il Toro abbia già chiesto di cambiare il giorno della partita per la sacralità di quella data (lo schianto dell'aereo del Grande Torino, uno degli avvenimenti storici del nostro calcio). A decidere sarà la Lega, il Viminale è in allerta.