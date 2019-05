La Gazzetta dello Sport sul derby della Mole: "Torino nuova Capitale"

La Gazzetta dello Sport celebra in grande il derby della Mole di questa sera e Torino, città che lo ospita, con un titolo a due pagine all'interno: "La nuova Capitale del calcio italiano". Più nel dettaglio, si legge: "Orgoglio da Juve, fame da Toro. È un derby che sa di Champions". E nel sottotitolo la rosea analizza quali sono gli obiettivi dei due club in campo questa sera allo Juventus Stadium: "Allegri vuole dare una gioia ai tifosi delusi dall'eliminazione con l'Ajax. Mazzarri, a 3 punti dal quarto posto, cerca l'impresa per onorare la memoria di Superga".