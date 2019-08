© foto di ManWil

Un duello di mercato continuo tra due squadre che non si amano di certo. E così La Gazzetta dello Sport, nelle pagine interne, titola così: "Colpi bassi. Lukaku, soffiate e finti scoop. Inter-Juve è anche questo". Sulle scaramucce tra i due club la Rosea spiega, nel resto della titolazione: "Comunicazioni fatte ad arte per stanare gli avversari o mandare in fumo un affare. Tra Marotta e Paratici la prima sfida è mediatica".