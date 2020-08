La Gazzetta dello Sport sul Frosinone: “Il modello Nesta”

“Il modello Nesta”, titola così La Gazzetta dello Sport in edicola dopo il successo del Frosinone sul Cittadella in rimonta nel turno preliminare dei play off di Serie B: “Coraggio, impegno e un nuovo modulo. Il Frosinone è rinato. - si legge nel sottotitolo – Assente dopo il lockdown, vivace adesso. Così il tecnico può dare l’assalto alla A”.

“Scenario al momento del lockdown: Frosinone in corsa con il Crotone per il secondo posto. Scenario a fine campionato: Frosinone che arriva a malapena ai playoff grazie a un rigore a 11’ dalla fine contro il Pisa. Un crollo. Solo 7 punti in 10 partite, sconfitte contro Benevento e Crotone già in A, una squadra che non si è più ritrovata, un allenatore che non ha saputo ricomporre i pezzi. - si legge nell’attacco del pezzo - Alessandro Nesta nel mirino. Il debutto nei playoff sembrava confermare il trend: sotto 2-0 a Cittadella al 46’, prestazione mediocre, eliminazione che cominciava a materializzarsi. Ma poi...”.