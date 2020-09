La Gazzetta dello Sport sul mercato dei rossoneri: "Assalti Milan"

Di spalla su La Gazzetta dello Sport c'è spazio per il mercato dei rossoneri: "Assalti Milan", titola la rosea. Tra Europa e mercato il Diavolo, che non vuole più fermarsi: in arrivo Hauge, c'è invece il piano coppa per Federico Chiesa. Raggiunta l'intesa con l'attaccante norvegese, mentre per il talento dei viola è duello con la Juventus.