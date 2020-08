La Gazzetta dello Sport sul mercato: "I sette uomini d'oro"

Secondo la rosea sono sette gli assi in vetrina che potrebbero cambiare maglia nel corso del prossimo mercato. Sono i giocatori che tutte le big europee, Juventus compresa, si contenderanno nei prossimi mesi e così titola: "I sette uomini d'oro". Si parte da Isco e Bale del Real Madrid, per passare a Jorginho del Chelsea e Pogba del Manchester United. Poi il giovane del Borussia Dortmund Jadon Sancho, per il quale sarà sicuramente necessaria una cifra molto importante, così come per Aubameyang, dell'Arsenal. Chiude la lista Philippe Coutinho.