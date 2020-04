La Gazzetta dello Sport sul Milan: "C'è il rinnovo per Romagnoli. Gabbia il futuro"

La Gazzetta dello Sport dedica spazio in prima pagina alle ultime vicende in casa Milan. "C'è il rinnovo per Romagnoli. Gabbia il futuro" scrive il quotidiano in edicola quest'oggi. I rossoneri provano a blindare il muro difensivo del futuro con il rinnovo per il classe '95, puntando anche sul classe '99 Gabbia.