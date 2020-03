La Gazzetta dello Sport sul Milan: "Conquistare Gazidis: ecco le armi di Pioli"

Futuro in bilico per il tecnico milanista. "Conquistare Gazidis: ecco le armi di Pioli" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina quest'oggi. L'allenatore milanista, dopo l'addio di Boban, lavora per la conferma del posto ma non sarà semplice. Un tecnico già condannato? Dal club dicono l’opposto. Equilibrio, spirito e costi: il 2020 sta piacendo a Gazidis, decisivo il risultato finale.