"Il pacificatore. Carezze e certezze, il rilancio Milan passa da Gattuso. Dalla gestione di Bakayoko alle parole in pubblico: così Rino si è ripreso il Diavolo". Questo l'intero titolo che la Gazzetta dello Sport, al suo interno, dedica oggi al club rossonero e, in particolare, al tecnico milanista. Per il Milan la Champions non è ancora perduta, visti i tre punti di distacco dall'Atalanta. L'Inter, in realtà, è a -1 ma stasera giocherà il posticipo col fanalino Chievo.