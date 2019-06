La Gazzetta dello Sport sul Milan: "I rossoneri ci provano per Barella"

© foto di stefano tedeschi

Sembrava tutto fatto per Nicolò Barella all'Inter, ma il calciomercato insegna che fino alle firme tutto può succedere. E così La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riporta di un deciso inserimento del Milan nella corsa al centrocampista del Cagliari. I nerazzurri restano comunque in vantaggio, forti di settimane di trattative con il presidente Giulini, ma ora i rossoneri puntano con forza al classe 1997. Nel frattempo la coppia Maldini-Boban lavora già alla squadra del futuro, con il croato alla ricerca di un regista di qualità con talento e personalità. Ed in questo caso la ricerca non si ferma solo ai profili Under 25.