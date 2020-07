La Gazzetta dello Sport sul Milan: "Ibra c'è e scalpita"

"Ibra c'è e scalpita. Staffetta con Rebic? Il Milan decide oggi. E dietro di lui spazio per tanti. Contro la Lazio, da Saelemaekers a Bonaventura in cinque per tre posti. Zlatan dall’inizio può servire a indirizzare una gara vitale per l’Europa rossonera". Così La Gazzetta dello Sport, a pagina 10 dell'edizione attualmente in edicola, titola lungamente sulla sfida di questa sera dei rossoneri contro i biancocelesti, con un focus sullo svedese.