"Ibra day" così La Gazzetta dello Sport in prima pagina quest'oggi. Tra poche ore, alle 11, lo sbarco di Zlatan Ibrahimovic a Linate, pronto a iniziare la sua seconda avventura al Milan. Zlatan bis, lo sbarco poi le visite, la firma e la presentazione. Una scossa in arrivo per il Milan: Befana show a San Siro.