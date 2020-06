La Gazzetta dello Sport sul Milan: "Ibra, ecco i giorni caldi. I medici devono placarlo"

vedi letture

"Ibra, ecco i giorni caldi. Pioli lo aspetta in campo e il club gli tende la mano. Zlatan smania per rientrare subito e i medici devono placarlo. Dopo le parole di Massara, la palla è da lui". Così La Gazzetta dello Sport, nelle pagine interne dell'edizione oggi in edicola, titola sulla punta di diamante dell'attacco del Milan che vuol bruciare le tappe per essere sul campo il prima possibile in questo finale di stagione.