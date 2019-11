"Ibra fa il prezzo": nel taglio alto della Gazzetta dello Sport in edicola oggi c'è spazio per il mercato e per il possibile ritorno di Ibrahimovic al Milan. La trattativa entra nel vivo: lo svedese chiede 3 milioni di euro per i prossimi 6 mesi. La situazione dovrebbe definirsi nei primi giorni di dicembre: l'affare può chiudersi con un contratto più lungo.