La Gazzetta dello Sport sul Milan: "Ibra sbarca nel weekend. Ora tocca a Gigio"

"Ibra sbarca nel weekend. Ora tocca a Gigio" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina sul Milan. Tempo di rinnovi in casa rossonera. Si sta per concludere la trattativa con lo svedese, pronto a sbarcare a Milano nel weekend. Poi tocca a Donnarumma e Romagnoli. Nella notte telefonata decisiva. Il manager sui social: "Non è fatta". Ma ci siamo. L’accordo grazie anche a una tassazione favorevole. Poi via ai lavori per Donnarumma e il capitano.