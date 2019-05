© foto di WilMan

Non solo campo. Il Milan, in questi giorni, è impegnato in una duplice lotta: da un lato la Serie A, con la caccia al quarto posto distante un punto. Dall'altra i problemi con il tribunale sportivo. "Trattative, Tas e...il City. Aspettando la sentenza il fair play agita il Diavolo. Non si può mediare con l'Uefa: c'è solo da attendere la decisione a fine mese. E vedere cosa accade agli inglesi" è la titolazione che la Gazzetta dello Sport sceglie, a pagina 9, per commentare l'attuale situazione dei rossoneri che rischiano addirittura l'esclusione dalle coppe europee.