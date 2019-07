La Gazzetta dello Sport sul Milan: "Il Southampton tenta Silva"

© foto di ManWil

Dopo il prestito non proprio brillante al Siviglia, il futuro di André Silva è tutto da scrivere. Dell'attaccante brasiliano del Milan si occupa La Gazzetta dello Sport all'interno dell'edizione odierna: "Giampaolo aspetta i colpi di Silva. Ma il Southampton prova a tentarlo". I rossoneri vorrebbero tenerlo ma occhio all'offerta che arriva d'oltremanica: "Gli inglesi offrono 18 milioni più bonus per il prestito, il Milan parte da 25", il sottotitolo che spiega meglio la vicenda in corso.