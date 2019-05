La stagione del Milan di Gennaro Gattuso si conclude con un quinto posto che lascia l'amaro in bocca. La Champions League rimane distante un punto e allora La Gazzetta dello Sport si chiede: "Stagione da salvare o da buttare?". I rossoneri passano a Ferrara per 3 a 2 grazie ad una doppietta di Franck Kessiè e alla rete di Hakan Calhanoglu, ma le vittorie di Inter e Atalanta non permettono al Milan di raggiungere l'Europa che conta. Il quinto posto è il miglio risultato dal 2013, ma i rimpianti per le occasioni buttate sono tanti.