© foto di stefano tedeschi

Comincia con un pari l'avventura di Stefano Pioli sulla panchina del Milan e La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola: "Pioli, pari amaro". Contro il Lecce i rossoneri trovano due volte il vantaggio con Chalanoglu e Piatek, ma non basta: il Milan viene gelato al novantaduesimo da una conclusione da fuori di Marco Calderoni. Un buon Milan quello visto in campo, anche se la doccia gelata finale rischia di rovinare la prestazione offerta.