© foto di WilMan

Mentre Milano diventa il centro del mondo per un giorno, con l'assegnazione delle Olimpiadi invernali, il Milan non resta a guardare, soprattutto in sede di mercato. I rossoneri lavorano alacremente per rinforzare la propria mediana, come ben spiegato dalla Gazzetta dello Sport nelle pagine interne: "Al centro del Milan. Obiettivo Torreira. Offerta all'Arsenal entro il weekend. Le carte rossonere: l'ex Gazidis e la volontà del giocatore. Ma prima serve far cassa", la titolazione sull'ex doriano Lucas Torreira, ora all'Inghilterra.