Sconfitta per il Milan nel derby. I rossoneri non stanno attraversando un momento positivo, il gioco di Giampaolo non ha ancora convinto. "Milan sparito, tutti a processo: Giampaolo, club e giocatori" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina. La formazione rossonera ha palesato diversi problemi in questo avvio e il ko nel derby non aiuta.