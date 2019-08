La Gazzetta dello Sport sul Monza: “I cavalieri del Cavaliere”

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

“I cavalieri del Cavaliere. Il Monza è nato per stupire”. Titola così nelle pagine interne La Gazzetta dello Sport sul nuovo corso in casa brianzola in quella che è la prima stagione con il duo Berlusconi-Galliani al comando.

“Quattro cavalieri per il Cavaliere. Silvio Berlusconi è stato chiaro, a Monza sempre con due punte davanti (e rigorosamente un trequartista alle spalle). Brocchi ha sposato in pieno la linea del presidente e ha a disposizione un poker d’assi. Brighenti, Finotto, Marchi e adesso anche Gliozzi. Nomi che fanno rumore e, nelle idee del mister, tanti gol e spettacolo. Perché l’obiettivo del Monza è vincere, puntare alla promozione, ma anche divertire. - si legge ancora nell’articolo - Galliani ha messo a disposizione di Brocchi due squadre di titolari. Senza dimenticare le reti dei trequartisti, come il capocannoniere della scorsa stagione D’Errico o Iocolano, rientrato dall’Entella (che ha trascinato in B) e partito col piede giusto col Benevento”.