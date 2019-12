La Gazzetta dello Sport sul Napoli: "Bivio Ancelotti"

"Bivio Ancelotti". Così titola in prima pagina, con più precisione in taglio basso, l'edizione odierna del La Gazzetta dello Sport sul Napoli. A Udine per il tecnico della formazione partenopea è vietato fallire. Intanto l'ombra dell'ex tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, si fa sempre più grande.