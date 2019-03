La Gazzetta dello Sport sul Napoli: "E' l'ora di Mertens, va a caccia di gol"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"E' l'ora di Mertens, va a caccia di gol per la sua Napoli", titola così oggi La Gazzetta dello Sport che presenta la sfida contro l'Udinese: "L’infortunio di Insigne gli darà più spazio. L’astinenza da gol lo annoia, perché non si sente un goleador. Però se Dries Mertens ricominciasse a «vedere» la porta, la sua voglia di sorridere e scherzare – che non è mai mancata – sarebbe contagiosa in casa Napoli, perché c’è bisogno di vincere per ritrovare le buone abitudini e riprendere a marciare spediti in campionato. Perché il secondo posto è da blindare e soprattutto bisogna mantenere alta la concentrazione e la competitività in vista della doppia sfida con l’Arsenal, nei quarti di Europa League".