La Gazzetta dello Sport sul Napoli: "Milik è in bilico"

© foto di ManWil

Non solo James Rodriguez e Icardi, ovvero le possibili entrate. Ma anche le uscite. Il Napoli, in questi giorni, riflette anche su chi dovrà abbandonare la maglia azzurra. E La Gazzetta dello Sport, a tal proposito, all'interno dell'edizione odierna titola così: "Milik è in bilico. Il club riflette sul centravanti. Ci sono dubbi sul rendimento del polacco ai massimi livelli. Verdi vicino alla cessione, stesso destino per Ounas".